Фестиваль актерской песни "Почти Belcanto" пройдет в Тюмени

Фото: tdt.kto72.ru Фото: tdt.kto72.ru

Жителей Тюмени приглашают на VI Всероссийский фестиваль-конкурс актерской песни "Почти Belcanto". Ежегодное культурное мероприятие пройдет в Тюменском театре кукол 26 и 27 сентября.

На сцене учреждения выступят актеры и режиссеры из профессиональных театральных объединений. Конкуренцию им составят театралы-студенты. Победителей выявит профессиональное жюри. Заключительным событием конкурса станет гала-концерт, который состоится 27 сентября.

Как рассказали организаторы, идея проведения фестиваля принадлежит тюменскому отделению Союза театральных деятелей РФ. Первый конкурс регионального формата состоялся в 2012 году, пишет "Тюменская область сегодня".