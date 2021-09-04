Водитель Cadillac насмерть сбил пешехода в центре Тюмени
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
28-летний пешеход погиб после того, как его сбил автомобиль Cadillac в районе дома №92 на ул. Республики в Тюмени ночью 3 сентября.
Авария произошла в 23 часа 30 минут.
"По предварительным данным, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии он скончался на месте", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
25-летний водитель был трезв. К административной ответственности за незначительные правонарушения привлекался один раз. Мужчина зарегистрирован в пос. Пойковский ХМАО.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Инна Пахомова