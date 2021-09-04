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В Тюмени на соревнованиях выявили лучшее звено газодымозащитной службы

Общество, 15:09 04 сентября 2021

ГУ МЧС по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области ВКонтакте

Семь команд боролись за звание лучшего звена газодымозащитной службы на соревнованиях в Тюмени. Они представляли подразделения федеральной противопожарной службы юга Тюменской области и пожарную часть одного из предприятий области, сообщает МЧС России по региону.

Газодымозащитники продемонстрировали практические навыки в экстремальной обстановке и реальных условиях. Они эвакуировали "пострадавшего" из непригодной для дыхания среды, оказали ему первую помощь. Произвели замену баллонов, боевое развертывание отделения с подачей ствола с этажа учебной башни.
Сильнейшими стали сотрудники 32-го отряда (Тюмень), второе место у пожарных 24-го ПСО (Ялуторовск), третье - у звена газодымозащитной службы 25-го пожарно-спасательного отряда (Заводоуковск).

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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