Термальные источники, глэмпинг, этностойбище: в Тюменской области назвали популярные туристические маршруты

| Фото: Visit Tyumen ВКонтакте | Фото: Visit Tyumen ВКонтакте

1,5 млн туристов отдохнули в Тюменской области за семь месяцев 2021 года. Чаще всего в регионе принимали гостей как из соседних территорий - Свердловской, Курганской, Челябинской, Омской области, Пермского края, Югры и Ямала, так и из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Башкортостана. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

| Фото: Морелеса ВКонтакте | Фото: Морелеса ВКонтакте

Кроме известных и уже раскрученных мест - Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, Ялуторовска, Абалака и Ярковского района - родины Григория Распутина, туристы ехали за северным колоритом и возможностью увидеть, как живут ханты и манси.

"В 2021 году становятся популярными туристические площадки Тюменского муниципального района. Среди них выделяется этностойбище "Увас Мир хот" (Дом северных людей) с интерактивной зоной "Традиционный быт коренных малочисленных народов Севера", пространство которого организовано по образцу стойбища. Региональные туроператоры "Трэвэл" и "ОкНа" предлагают однодневный экскурсионный тур "В гости к народам Севера", включающий его посещение", - отмечают в агентстве.

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

В 2021 году в Тюменской области набирает вес одно из новых направление экотуризма - глэмпинги. В начале 2021 года федеральное агентство по туризму объявило победителей грантового конкурса проектов. В их число от региона попали глэмпинг "Сны Леса", природно-реабилитационный комплекс "Гнездо" и природно-туристический комплекс "Морелеса".

Отдых на термальных источниках в областном агентстве туризма и продвижения называют мировым трендом, в России пока малоизвестным. В Тюменской области такой вид релаксации считают особенно интересным осенью и зимой, гостям его предлагают совмещать с санаторно-курортным оздоровлением и экскурсионными программами.

| Фото: Visit Tyumen ВКонтакте | Фото: Visit Tyumen ВКонтакте

Сами жители Тюменской области в свободное время предпочитают отдых на природе, посещение термальных комплексов Тобольска, Ялуторовска и объектов сельского туризма.

"В этом году наши земляки активно ездили на "Рыбное подворье", посещали сыроварню "Сырник", музей истории крестьянского быта в деревне Насекина, "Казачье подворье", Нижнетавдинский историко-краеведческий центр "Сибирское подворье", - добавили в агентстве туризма и продвижения.

Татьяна Ковалева