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Постройки на четырех садовых участках пострадали при пожаре в Тюменском районе

Происшествия, 10:54 07 сентября 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

93 квадратных метра составила площадь пожара в садоводческом обществе "Мичуринец-2" в Тюменском районе вечером 6 сентября. Пострадали постройки на четырех участках.

"На улице Водопроводной из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печи загорелась баня и теплица. Огонь также охватил еще одну баню, хозпостройки, обшивки домов. Повредил четыре теплицы", — рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Всего в Тюменской области произошло пять пожаров. Все они произошли в частном секторе, либо в многоэтажных домах.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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