Постройки на четырех садовых участках пострадали при пожаре в Тюменском районе
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
93 квадратных метра составила площадь пожара в садоводческом обществе "Мичуринец-2" в Тюменском районе вечером 6 сентября. Пострадали постройки на четырех участках.
"На улице Водопроводной из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печи загорелась баня и теплица. Огонь также охватил еще одну баню, хозпостройки, обшивки домов. Повредил четыре теплицы", — рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
Всего в Тюменской области произошло пять пожаров. Все они произошли в частном секторе, либо в многоэтажных домах.
Инна Пахомова