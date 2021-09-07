Постройки на четырех садовых участках пострадали при пожаре в Тюменском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

93 квадратных метра составила площадь пожара в садоводческом обществе "Мичуринец-2" в Тюменском районе вечером 6 сентября. Пострадали постройки на четырех участках.

"На улице Водопроводной из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печи загорелась баня и теплица. Огонь также охватил еще одну баню, хозпостройки, обшивки домов. Повредил четыре теплицы", — рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Всего в Тюменской области произошло пять пожаров. Все они произошли в частном секторе, либо в многоэтажных домах.

Инна Пахомова