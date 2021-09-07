Совершенное 19 лет назад изнасилование и убийство женщины раскрыли в Тюмени

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Изнасилование и убийство молодой женщины, совершенное в 2002 году, раскрыли в Тюмени следователи СК РФ и полицейские. Задержан житель Тюмени 1976 г. р. В настоящее время он заключен под стражу, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 12 сентября 2002 г. на улице недалеко от дома, по ул. Тарская в Тюмени было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти – множественными ножевыми ранениями головы и грудной клетки.

"В ходе осмотра тела потерпевшей, были обнаружены и изъяты следы биологического характера, принадлежащие злоумышленнику. Полученные ДНК-материалы были занесены в базу, где содержатся данные осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Однако раскрыть преступление по "горячим следам" не оказалось возможным, поскольку было совершено в условиях неочевидности. В связи с неустановлением лица, уголовное дело было приостановлено, но работа по нему продолжалась", - рассказали следователи.

Спустя 19 лет с момента совершения преступления, лицо, причастное к убийству женщины было установлено, поскольку злоумышленник уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

На допросе задержанный признался, что вечером 11 сентября 2002 г. случайно познакомился с потерпевшей и предложил ей выпить спиртное у него дома, на что последняя согласилась. Во время застолья у обвиняемого возникло желание изнасиловать свою гостью, после совершенного насилия женщина пригрозила преступнику, что заявит на него в полицию. Тогда он решил убить женщину. Взял в квартире нож и вышел на улицу с потерпевшей под предлогом проводить ее до дома. Зайдя в безлюдное место, нанес ей ножевые ранения шеи, лица и грудной клетки, оставив потерпевшую истекать кровью, скрылся с места происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Кроме того, проверяется причастность обвиняемого к совершению других преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.