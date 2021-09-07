Бабушка и внучка пострадали в аварии в Тюменском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства аварии, случившейся на 13-м км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский утром 7 сентября, выясняют сотрудники ГИБДД. Пострадали бабушка и ее внучка.

“В пятом часу утра здесь опрокинулся в кювет автомобиль Toyota Camry, в котором ехали две женщины и девочка в возрасте одного года и восьми месяцев. Обе женщины, одна из которых была за рулем автомобиля, бабушки малышки”, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Пострадавшие женщина и ребенок не госпитализированы. По предварительным данным, малышку перевозили без детского кресла, на руках у одной из бабушек. Автокресло в машине есть, но женщина пояснила, что они не захотели будить уснувшую внучку.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

“Родственники, в том числе родители девочки, были в гостях в Тюмени. Родители ребенка остались в областной столице, а две бабушки под утро поехали с внучкой домой в поселок Боровский. Водитель Toyota будет привлечена к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей”, - добавили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции отмечают, что в Тюменской области в 2021 году каждый десятый ребенок, попавший в ДТП будучи пассажиром автомобиля, перевозился без детского удерживающего устройства.