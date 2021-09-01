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В Тюмени пройдут читки конкурса новой драматургии "Ремарка"

Общество, 08:14 13 сентября 2021

из сообщества "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте (архив)

Читки конкурса новой драматургии "Ремарка" проведет Молодежный театральный центр "Космос" в Тюмени с 17 по 19 сентября, сообщают организаторы.

17 сентября в 17 часов театральный коллектив "Зеленый свет" прочитает пьесу Насти Казьминой "Когда я вырасту большой". Встречай пройдет в кофейне "ex.позиция". В 19 часов в формате онлайн начнется читка пьесы Дениса Орлова "Небо на потолке". Ее прочитает синтетический театр Rose.

18 сентября в 19 часов 40 минут в кофейне "ex.позиция" театр "Май" прочитает пьесу Сергея Давыдова "Летсплей".

19 сентября в 16 часов 30 минут в МТЦ "Космос" стартует читка пьесы Анастасии Букреевой "Черная пурга". А в 19 часов 30 минут здесь же начнется лекция театрального критика, журналиста, эксперта читок конкурса "Ремарка" Ксении Аитовой "Современная драматургия: почему это не страшно?".

Возрастное ограничение: 18+. На некоторые встречи необходима регистрация.

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# молодежь , театры

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