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Бесплатное обучение в магистратуре ТюмГУ смогут пройти иностранные студенты

Общество, 09:15 13 сентября 2021

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Пройти бесплатное обучение в магистратуре Тюменского государственного университета смогут иностранные студенты и граждане России, постоянно проживающие за границей. Отбор пройдет среди участников международной олимпиады Open Doors: Russian Scholarship Project Open Doors, один из организаторов которой стал ТюмГУ.

Первым этапом для претендентов на обучение в магистратуре станет конкурс портфолио, после их ждет выполнение олимпиадных заданий. Отбор начнется 15 сентября, участвовать в олимпиаде могут студенты, обучающиеся на последних курсах бакалавриата, либо уже окончившие его.

В ТюмГУ на направлении "Менеджмент" учится победитель Олимпиады из Ганы Йерехве Айзек. Молодой человек в течение года изучал русский язык онлайн на подготовительном отделении университета, вскоре у него начнутся занятия в офлайне. Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза, Тюменский государственный университет участвует в отборе зарубежных магистрантов на направление "Биологическая безопасность растений".

Организатором международной олимпиады выступает Ассоциация "Глобальные университеты".

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# олимпиады , ТюмГУ

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