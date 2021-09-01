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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев учат оказывать первую медицинскую помощь на бесплатных мастер-классах

Общество, 11:48 11 сентября 2021

Фото: областной Станции скорой медицинской помощи. Архив.

Тюменская станция скорой помощи проводит серию бесплатных мастер-классов по правилам оказания первой помощи. Медики выезжают в школы и на предприятия Тюмени. Как рассказала куратор Ирина Бердюгина, за семь лет существования проекта более десяти тысяч тюменцев овладели навыками оказания первой помощи.

"Первое и самое важное звено в оказании помощи пострадавшим – очевидец и его умения, затем уже профессиональные руки и оборудование медиков скорой помощи и стационара. Занятия рассчитаны на людей без медицинского образования: инструкторы помогут освоить базовые навыки по спасению жизни даже тем, кому кажется, что опасность случится с кем угодно, только не с ними и их близкими", – уточнила она.

На мастер-классах учат определять остановку сердца и проводить сердечно-легочную реанимацию, извлекать инородное тело из дыхательных путей, останавливать венозное и артериальное кровотечения жгутом и подручными средствами.

Все полученные знания отрабатываются индивидуально на манекенах под контролем инструкторов. Заявки принимаются по телефону: 8-922-070-38-08, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

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