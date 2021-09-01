В Казанском районе будет высажена аллея в честь участников борьбы с COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Яблоневую аллею, символизирующую вклад жителей в борьбу с пандемией коронавируса, высадят в Казанском районе 11 сентября. На территории также установят скамьи и урны, чтобы создать общественное пространство для прогулок.

"В нашем районе мало мест для прогулок — только центральный парк. После высадки мы хотим рассказать жителям, что у нас появилось новое пространство для отдыха, куда они могут прийти и погулять", — рассказала руководитель проекта Руднева Мария.

Организатором проекта выступает Казанский центр развития детей. В апреле 2021 года его представители, как пишет " Мегатюмень", выиграли финансирование на создание аллеи на региональном конкурсе "Моя идея", проводимом мультицентром "Моя территория".

"Мы поддержали этот проект, потому что важно помнить о тех, кто внес вклад в борьбу с обрушившейся пандемией и продолжает работать над снижением ее последствий. Важный критерий, что это не только привлечение внимания к актуальной теме. После проекта остается и осязаемое благо – местный пустырь превратится в аллею", — добавила руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.