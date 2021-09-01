Сергей Кириенко и Ксения Разуваева посетили площадку Тюменской области на фестивале "Таврида.АРТ"

| Фото: Оперативный штаб Тюменской области | Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева посетили площадку Тюменской области на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму, сообщает региональный оперштаб.

"Я рад, что нашу работу вживую могут посмотреть молодые люди из других регионов, так мы можем делиться опытом. А особенно приятно было получить положительную оценку работы от Сергея Кириенко и Ксении Разуваевой. Сергей Владиленович поблагодарил за выставку", — поделился куратор молодежного театрального центра "Космос" Илья Титов.

В этом году арт-резиденции регионов России организовали на фестивале площадки, где показали свои достижения. Главной темой года для резиденции Тюменской области стал поиск новых форм в искусстве на стыке цифрового и реального. В 2020 году программа была признана одной из лучших и получила грант фестиваля на реализацию.

Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит в Крыму в третий раз. Тюмень представляет команда из 38 участников.