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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сергей Кириенко и Ксения Разуваева посетили площадку Тюменской области на фестивале "Таврида.АРТ"

Общество, 10:20 11 сентября 2021

Оперативный штаб Тюменской области | Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева посетили площадку Тюменской области на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму, сообщает региональный оперштаб.

"Я рад, что нашу работу вживую могут посмотреть молодые люди из других регионов, так мы можем делиться опытом. А особенно приятно было получить положительную оценку работы от Сергея Кириенко и Ксении Разуваевой. Сергей Владиленович поблагодарил за выставку", — поделился куратор молодежного театрального центра "Космос" Илья Титов.

В этом году арт-резиденции регионов России организовали на фестивале площадки, где показали свои достижения. Главной темой года для резиденции Тюменской области стал поиск новых форм в искусстве на стыке цифрового и реального. В 2020 году программа была признана одной из лучших и получила грант фестиваля на реализацию.

Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит в Крыму в третий раз. Тюмень представляет команда из 38 участников.

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# форум Таврида

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