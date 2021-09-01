Александр Моор принял участие в акции "Сохраним лес"

| Фото: Оперативный штаб. Тюмень | Фото: Оперативный штаб. Тюмень

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие во Всероссийской акции "Сохраним лес", сообщает региональный оперштаб.

Всего в акции приняли участие более 1,5 тыс. человек. В Винзилинском лесничестве высадили более 70 тыс. сеянцев сосны на площади 16 га.

"Это важное мероприятие. С одной стороны, мы восстанавливаем леса, пострадавшие от пожаров, с другой - решаем проблему глобального потепления. Уже весь мир знает, что этот процесс связан с выбросом парниковых газов, и именно леса их поглощают. Сегодняшнее мероприятие - это вклад в экологию планеты и нашего региона", - отметил Александр Моор.