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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор принял участие в акции "Сохраним лес"

Общество, 13:00 11 сентября 2021

Оперативный штаб. Тюмень | Фото: Оперативный штаб. Тюмень

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие во Всероссийской акции "Сохраним лес", сообщает региональный оперштаб.

Всего в акции приняли участие более 1,5 тыс. человек. В Винзилинском лесничестве высадили более 70 тыс. сеянцев сосны на площади 16 га.

"Это важное мероприятие. С одной стороны, мы восстанавливаем леса, пострадавшие от пожаров, с другой - решаем проблему глобального потепления. Уже весь мир знает, что этот процесс связан с выбросом парниковых газов, и именно леса их поглощают. Сегодняшнее мероприятие - это вклад в экологию планеты и нашего региона", - отметил Александр Моор.

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