На Тyumen cyber fest выступят косплееры в костюмах "Звездных войн" и героев аниме

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Нестандартные костюмы, сделанные своими руками, увидят тюменцы на косплей-конвенте, который пройдет в рамках Tyumen cyber fest-2021 возле Легкоатлетического манежа 18-19 сентября с 12 часов. Событие объединит десятки творческих участников из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, сообщают организаторы.

На событии можно будет встретить аниме-персонажей, диснеевских принцесс и даже команду косплееров по вселенной "Звездных войн". Также участники представят костюмы героев видеоигр Dota 2, Heroes of the Storm, Skyrim, Resident Evil, StarCraft, Genshin Impact.

Судить мероприятие будет жюри, каждый член которого не раз становился призером крупных косплей-ивентов. Ведущим конвента станет основатель и главный организатор челябинского Мокона Игорь Lord Fobos. Будут выбраны победители в семи номинациях: "Гран-при", "Лучший пошив", "Лучший крафт", "Лучший костюм из аниме", "Лучший костюм из игры", "Лучший костюм из западного гик-направления", "Лучший командный косплей". Общий призовой фонд конвента впервые составит 200 тыс. рублей.

Перед фестивалем все участники пройдут бесплатное ПЦР-тестирование.