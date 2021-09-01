В Тюмени пенсионерка получила ожоги головы после того, как зажгла свечу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

62-летняя жительница Тюмени после того, как зажгла свечу, потеряла сознание. Из-за этого она получила ожоги головы I-II степени, сообщает Станция скорой медицинской помощи Тюменской области.

Сообщение в скорую помощь поступило от самой пострадавшей 12 сентября. Бригада медиков провела женщине обезболивание и наложила противоожоговые повязки. С термическим ожогом головы площадью до 5 % пациентку доставили в Областную клиническую больницу № 1.

Всего с 11 по 12 сентября врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 12 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 532 вызова, остальные – в неотложной. В стационары доставлен 481 пациент.