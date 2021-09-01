Ишимский спортсмен стал чемпионом УФО по становой тяге

| Фото: департамента по спорту Тюменской области | Фото: департамента по спорту Тюменской области

Ишимский силач Александр Романов стал чемпионом УФО по становой тяге в категории до 75 кг. Как сообщает департамент по спорту Тюменской области, на соревнования заявились 40 спортсменов.

Участники соревновались в пауэрлифтинге, силовом двоеборье, жиму лежа и становой тяге. 16-летний Александр Романов поднял 190 кг и стал обладателем "золота" чемпионата, показав лучший результат.

В данный момент он является кандидатом в мастера спорта по становой тяге по версии WRPF. Тренирует его мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Олег Горев.

"Выступлением доволен, улучшил результат прошлых соревнований, но, к сожалению, не выполнил норматив мастера спорта, — поделится Александр Романов. – Сейчас у меня появилась новая цель – обновить рекорд России среди юношей, который составляет 227,5 кг в весовой категории до 75 кг".