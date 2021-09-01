В Тюмени открыли спецпроект VI Уральской индустриальной биеннале

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Название спецпроекта "Создать новый слой" отражает действительность, в которой мы живем. Сейчас, когда из-за коронавируса действует ряд ограничений, онлайн и офлайн перемешиваются, мы сами создаём среду, которой раньше не было.

Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на открытии третьего спецпроекта VI Уральской индустриальной биеннале в Библиотечно-музейном комплексе Тюменского госуниверситета 14 сентября.

"В очередной раз биеннале будет проходить в дни Тюменского нефтегазового форума. Это позволяет объединиться инноваторам и создать ту новую среду, которая заявлена организаторами", - сказал Андрей Пантелеев.

Отметим, третий спецпроект в Тюмени "Создать новый слой" реализует Алиса Сычёва. По ее задумке, художники из Москвы и Тюмени представят 10 проектов о многослойной действительности сегодняшнего дня. Выставку откроют в SAS 15 сентября.

"Пандемия показала, что границы между реальным и виртуальным разрушились, когда городское пространство казалось пустынным и таким же нереальным, как экран ноутбука. Проект говорит о новом взаимодействии человека с разными пространствами вокруг него — личным, городским, цифровым, пытаясь прикоснуться к реальности, которая то уклоняется от нас, то снова обнимает своей материальностью", — говорят авторы проекта.

Помимо выставки состоится публичная программа. Она откроется кураторской экскурсией, а также экскурсиями от медиаторов-студентов SAS. ТюмГУ проведет цикл открытых лекций о современном искусстве.

Работа выставки продлится до 3 декабря. Ее посещение и все публичные мероприятия бесплатные.

Добавим, выставка "Создать новый слой" – событие культурной программы Тюменского нефтегазового форума. Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области, департамента культуры Тюмени, холдинга СИБУР, ТюмГУ.

В рамках VI Уральской биеннале в Тобольске открыли спецпроект "Невидимые прикосновения". Тоболяков ожидают мастер-классы, музыкальные сейшны и исследования городского пространства.

Анжела Лебедева