В Тюменской области реализуют более 80-ти проектов по цифровому бурению

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В Тюменской области реализуют более 80-ти проектов по цифровому бурению, сообщает пресс-служба форума ТНФ.

Тюменская разработка ГеоТензор компании "Геонафт" позволяет снизить до 20% количество скважин, необходимых для разработки месторождения, а также предотвратить риски при бурении: потеря ствола скважины или прихват буровой колонны. Она позволяет инженеру использовать построенную 3D геомеханическую модель при планировании и сопровождении разработки месторождения.

"Испытания программных решений, - сообщает пресс-служба форума. - провели в компаниях ООО "НОВАТЭК НТЦ", ООО "Газпром недра", Лукойл-Инжиниринг "ПермьНИПИнефть" и Лукойл-Инжиниринг "КогалымНИПИнефть", а также в подразделениях компании ПАО "Сургутнефтегаз".

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного в 2020 году на полях Тюменского нефтегазового форума между правительством Тюменской области и ГК "Цифра" в области сотрудничества, направленного на повышение производительности труда, развитие и внедрение новых производственных технологий, а также цифровизацию нефтегазовой отрасли в регионе.

Геонафт разрабатывает и внедряет инженерные и IT-решения для повышения эффективности бурения и разработки месторождений. Специалисты компании объединили инновации в геомеханике, геонавигации и петрофизике с технологиями облачной цифровой платформы и промышленного искусственного интеллекта.