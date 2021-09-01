Александр Моор встретился с делегацией Франко-Российской Торгово-промышленной палаты в рамках ТНФ-2021

| Фото: оперштаб Тюменской области | Фото: оперштаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с делегацией Франко-Российской Торгово-промышленной палаты в рамках ТНФ-2021 14 сентября, сообщает региональный оперштаб.

Франция на протяжении многих лет входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области, отметил глава региона, открывая встречу.

"Тюменская область занимает лидирующие позиции среди регионов России по основным экономическим показателям. Перспективы для расширения нашего сотрудничества широки, мы открыты для переговоров. Исторически нефтегазовая отрасль - базовая для нашего региона. Однако для нас очень важны инвестиции во всех отраслях региональной экономики", - подчеркнул Александр Моор.

Директор Франко-Российской Торгово-промышленной палаты Павел Шинский отметил, что многие французские компании давно работают в России и выражают заинтересованность в реализации новых инвестпроектов, в том числе по локализации своих производств в Тюменской области.

Евгений Бабенко