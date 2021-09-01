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Александр Моор и Мурат Журебеков обсудили перспективы сотрудничества Тюменской области и Казахстана

Губернатор, 21:17 14 сентября 2021

ИА «Тюменская линия»

Установление партнерских взаимоотношений между тюменской Ассоциацией "Нефтегазовый кластер" и Ассоциацией нефтесервисных компаний Казахстана "Каз Сервис" может стать одним из первых этапов сотрудничества.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей встречи с первым вице-министром энергетики Республики Казахстан Муратом Журебековым, которая состоялась в рамках ТНФ-2021.

Глава региона и Мурат Журебеков обсудили перспективные направления сотрудничества Тюменской области с Республикой Казахстан.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Республика Казахстан , ТНФ

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