Александр Моор и Мурат Журебеков обсудили перспективы сотрудничества Тюменской области и Казахстана

ИА «Тюменская линия» ИА «Тюменская линия»

Установление партнерских взаимоотношений между тюменской Ассоциацией "Нефтегазовый кластер" и Ассоциацией нефтесервисных компаний Казахстана "Каз Сервис" может стать одним из первых этапов сотрудничества.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей встречи с первым вице-министром энергетики Республики Казахстан Муратом Журебековым, которая состоялась в рамках ТНФ-2021.

Глава региона и Мурат Журебеков обсудили перспективные направления сотрудничества Тюменской области с Республикой Казахстан.

Евгений Бабенко