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Тюменская область вошла в Топ-15 по популярности санаториев осенью

Общество, 16:57 14 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в Топ-15 по популярности в России по итогам туристического кешбэка осеннего сезона, сообщает портал бронирования "Санатории-России.рф".

В санатории Тюменской области приобрели осенние путевки по кешбэку в среднем на 10 дней и потратили на проживание, питание и лечение 3 тыс. 100 рублей в сутки.

В Топ-15 по популярности не курортных регионов по итогам осеннего туристического кешбэка составили Башкортостан, Татарстан, Московская область, Чувашия, Ульяновская область, Кировская область, Самарская область, Удмуртия, Алтайский край, Марий Эл, Ленинградская область, Нижегородская область, Тюменская область, Пермский край и Калининградская область.

Среди курортных регионов путевки в санатории по кешбэку чаще всего приобретали в Ставрополье, Краснодарский край и Крым, а самыми дешевыми оказались Марий Эл, Московская и Ростовская области, до 2 тысяч рублей в сутки.

Рейтинг составлен на основе анализа приобретений путей на отдых в санаториях России по программе кешбэка с 1 октября по 24 декабря 2021 года.

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# санатории , туристический кешбэк

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