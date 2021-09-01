130 студентов и сотрудников медуниверситета поставили прививку от гриппа 14 сентября

| Фото: tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

60 сотрудников и 70 студентов Тюменского государственного медицинского университета вакцинировались от гриппа в первый день прививочной кампании, которая стартовала в вузе 14 сентября и продлится до 6 октября, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Первым прививку поставил и. о. ректора Тюменского ГМУ Иван Петров. От гриппа он прививается ежегодно и рекомендует делать это всем сотрудникам университета и студентам.

"Особенно важно сделать прививку от гриппа в период пандемии коронавируса, чтобы избежать сочетанного течения двух инфекций, обезопасить себя, своих близких и коллег", - подчеркнул руководитель.

Иван Петров – убежденный сторонник вакцинации, он сам уже дважды привился от COVID-19, а после положенного перерыва – и от гриппа. Специалисты рекомендуют ставить прививку от гриппа не ранее, чем через месяц после вакцинации от коронавируса.