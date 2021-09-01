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780 ишимцев сделали прививку от гриппа за три дня

Общество, 17:24 21 сентября 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

780 жителей Ишима и Ишимского района поставили прививку от гриппа, 242 – от коронавируса с 17 по 19 сентября, сообщает областная больница № 4.

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, всего на сегодняшний день в Тюменской области привились от коронавируса 593 тыс. 360 человек, полный курс прошли 552 тыс. 358 жителей региона.

Против гриппа вакцинировались 195 тыс. 486 человек.

Инна Кондрашкина

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# вакцинация , грипп , департамент здравоохранения Тюменской области , Ишим , коронавирус , областная больница №4 , Тюменская область

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