780 ишимцев сделали прививку от гриппа за три дня

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

780 жителей Ишима и Ишимского района поставили прививку от гриппа, 242 – от коронавируса с 17 по 19 сентября, сообщает областная больница № 4.

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, всего на сегодняшний день в Тюменской области привились от коронавируса 593 тыс. 360 человек, полный курс прошли 552 тыс. 358 жителей региона.

Против гриппа вакцинировались 195 тыс. 486 человек.

Инна Кондрашкина