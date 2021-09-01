Российские вакцины от COVID-19 доказали свою эффективность, считает эксперт

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Разработанные в России вакцины от COVID-19 доказали свою эффективность. Сформированные после прививок антитела помогают выработать защиту от разных штаммов коронавируса, а в случае заражения, избежать тяжелых последствий.

Такое мнение высказала врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Мария Ляпина.

Она отметила, что эффективность от вакцинации не 100%-ная, но очень высокая. Так, у "Спутника V" она составляет 93%, при этом 7% вакцинированных могут попасть в категорию людей, у которых не выделилось необходимое количество антител. Это связано с особенностями иммунитета.

"Даже тот иммунитет, который сформировался после вакцинации, может быть не до конца эффективным. Но мы видим, что привитые пациенты болеют в более легкой форме, то есть им не требуется реанимация и ИВЛ. Объективно ситуаций, угрожающих жизни, у вакцинированных людей меньше", - отметила специалист.

Заразится или нет человек зависит и от вирусной нагрузки - количества вирусных частиц, попавших в организм. К примеру, подхватить вирус можно от так называемых суперраспространителей.

Мария Ляпина добавила, что заболеть самим коронавирусом от прививки нельзя, так как вакцина не содержит живого вируса. Иммунитет вырабатывается через 21 день после прохождения второго этапа вакцинации. Между первой и второй дозами, а также в первые три недели после вакцинации вторым компонентом, есть вероятность заболеть.

"Всем, независимо от того, есть или нет прививка, я рекомендую не забывать о социальной дистанции, ношении масок, обработке рук. Тогда риск заболеть будет гораздо ниже. Соблюдать эти меры не сложно, а эффект будет значительным", - напомнила она.

Любовь Голышева