Жителям Тюменской области доступны шесть вакцин против гриппа

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Жителям Тюменской области доступны вакцины от гриппа: Совигрипп, Гриппол +, Ультрикс, Ультрикс Квадри, Флю-М, а в октябре можно будет привиться новой четырехвалентной инактивированной вакциной "Флю-М Тетра", сообщает региональный Роспотребнадзор.

Эксперты поясняют, что вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому каждый год состав вакцины корректируется до начала предстоящего эпидемического сезона. Современные вакцины бывают трех- и четырехвалентными. В состав первых входит три штамма гриппа (два типа A и один B), а вторые содержат сразу четыре вида (по два типа A и B). Трехвалентные препараты считаются наиболее распространенными в России.

Эксперты напоминают, что грипп тяжелее всего переносят дети, пожилые, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом, а также люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Все эти состояния входят в группу риска тяжелого течения гриппа с развитием осложнений. Этим группам жителей важно сделать прививку от гриппа в первую очередь.

Детям вакцинацию проводят в школе и в детском саду. Если ребенок не посещает образовательное учреждение, можно обратиться в поликлинику.

Взрослые могут сделать прививку в поликлинике либо в специальных мобильных прививочных пунктах, которые дополнительно устанавливаются в период массовой вакцинации.

При этом, отмечают эксперты, прививку от гриппа вместе с прививкой от COVID-19 делать нельзя. Между введениями вакцин должен быть интервал не менее одного месяца. Порядок введения вакцин не имеет значения. Вакцинация против гриппа на заболеваемость COVID-19 не влияет. Каждая вакцина содержит определенные антигены, против которых вырабатываются свои антитела. Однако доказано, что там, где был более высокий уровень вакцинации против гриппа, было меньше смертей от COVID-19.