  • 3 сентября 20213.09.2021пятница
  • В Тюмени 21..23 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Первая партия вакцины от гриппа поступила в Тюменскую область

Общество, 12:27 03 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первая партия вакцины от гриппа для взрослых и детей - 324 тыс. 30 доз - поступила в Тюменскую область, сообщает областной департамент здравоохранения.

Взрослых будут прививать вакциной "Совигрипп", которая включает все штаммы вируса гриппа по рекомендации ВОЗ – 228 тыс. 180 доз. Для детей поступило 95 тыс. 850 доз вакцины "Ультрикс Квадри".

За счет средств федерального бюджета в регион поставят вакцины для 770 тыс. 700 человек. За счет средств областного бюджета планируется закупить еще 155 тыс. доз вакцин для достижения 60% охвата населения региона.

Вся вакцина распределяется по областным больницам и городским поликлиникам, также по графику будут работать вакциномобили. Бесплатно поставить прививку против гриппа можно, предъявив полис.

В Тюменской области запланировано привить 926 тыс. 30 человек (60% от численности населения) - 665 тыс. 140 взрослых и 260 тыс. 890 детей.

Во время прививочной кампании против гриппа рекомендуется одновременно поставить прививку против пневмококковой инфекции. Все осложнения вызываются в основном пневмококком. Бесплатно ее ставят детям раннего возраста и призывникам. Такую прививку можно сделать за счет личных средств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , грипп , здравоохранение

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:50 03.09.2021Хёльцель Норберт: влияние Тюменской области на климат континента огромное
12:27 03.09.2021Первая партия вакцины от гриппа поступила в Тюменскую область
12:15 03.09.2021"Бессмертный автополк" проехал по улицам Ишима
11:33 03.09.2021В тобольском кафе пройдут гастрономические спектакли