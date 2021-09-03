Первая партия вакцины от гриппа поступила в Тюменскую область

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первая партия вакцины от гриппа для взрослых и детей - 324 тыс. 30 доз - поступила в Тюменскую область, сообщает областной департамент здравоохранения.

Взрослых будут прививать вакциной "Совигрипп", которая включает все штаммы вируса гриппа по рекомендации ВОЗ – 228 тыс. 180 доз. Для детей поступило 95 тыс. 850 доз вакцины "Ультрикс Квадри".

За счет средств федерального бюджета в регион поставят вакцины для 770 тыс. 700 человек. За счет средств областного бюджета планируется закупить еще 155 тыс. доз вакцин для достижения 60% охвата населения региона.

Вся вакцина распределяется по областным больницам и городским поликлиникам, также по графику будут работать вакциномобили. Бесплатно поставить прививку против гриппа можно, предъявив полис.

В Тюменской области запланировано привить 926 тыс. 30 человек (60% от численности населения) - 665 тыс. 140 взрослых и 260 тыс. 890 детей.

Во время прививочной кампании против гриппа рекомендуется одновременно поставить прививку против пневмококковой инфекции. Все осложнения вызываются в основном пневмококком. Бесплатно ее ставят детям раннего возраста и призывникам. Такую прививку можно сделать за счет личных средств.