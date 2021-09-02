Тюменский врач рассказала о настоящих и мнимых противопоказаниях к вакцинации

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Не придумывать себе противопоказаний вакцинироваться от СOVID-19 посоветовала тюменцам кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова во время прямого эфира в сообществе "Тюменская область" ВКонтакте.

"К сожалению, у нас сегодня есть такая тенденция, что люди придумывают себе противопоказания, медотводы. Для каждой вакцины есть свои показания и противопоказания. Их можно разделить на две большие группы – абсолютные и относительные. Абсолютные это те, при которых никогда, не при каких обстоятельствах не будет ставиться прививка, в том числе и от СOVID-19. Это, в первую очередь тяжелые аллергические реакции на введение вообще каких-либо вакцин. Если у вас была тяжелая реакция в виде анафилактического шока,или отека Квинке, вам ни под каким предлогам вакцинацию делать не будут. И это противопоказание должно быть зафиксировано в вашей медицинской документации. И еще одно абсолютное противопоказание – это дети до 18 лет. Здесь пока идут исследования", - уточнила она.

Относительные противопоказания, по словам Ксении Степановой, временные противопоказания.

"Это, во-первых, острые инфекционные заболевания – ОРЗ, кишечная инфекция и тд, - пояснила она. - Любая острая патология – относительное противопоказание к вакцинации. Относительным противопоказанием является и обострение хронических болезней – это и сахарный диабет, проблемы с сердцем, ревматоидный артрит. Пройдет время и можно будет сделать прививку".

Новое противопоказание к вакцинации, которого еще никогда не было в медицинской практике, пришло вместе с СOVID-19. Это тяжелая реакция на первый компонент вакцины.

"Это аллергия, анафилактический шок или отек Квинке, – пояснила она. – При такой реакции, конечно, вторую дозу препарата вводить не будут".

Решение о медицинском отводе может принять только медицинская комиссия, куда входят несколько врачей.

Борис Олейник