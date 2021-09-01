Тюменский эпидемиолог: 100 лет назад вакцины увеличили продолжительность жизни людей

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

О вакцинации как о показателе цивилизованности общества и об истории применения вакцин в эфире программы телеканала "Тюменское время" рассказала доцент кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского государственного медицинского университета, главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Тюменской области Оксана Маркова.

По словам эксперта, то, насколько цивилизованно человечество подходит к решению глобальных проблем, в том числе к пандемии COVID-19, указывает на общий уровень цивилизованности общества.

"Сейчас приводили примеры западных стран — Израиль, Соединенные штаты Америки. Там народ действительно понимает значимость вакцинации и ее эффективность. Там не было каких-то поголовных акций по вакцинации, она была добровольной, и люди просто прожили этот сложный период. И на сегодняшний день у них достаточно много послаблений, даже туристические потоки открыты, — рассказывает Оксана Маркова. — Посмотрим на нас. Открываем интернет и начинаем читать: "вакцина плохая", "вакцина неапробированная". Если мы вернемся на год назад, то тогда все ждали, что мы все привьемся и победим COVID-19. Появилась вакцина, в Российской Федерации целых четыре, она в доступе у населения. И население начало рассуждать, а не вредна ли она".

Оксана Маркова отметила, что население Земного шара начало прививаться 100 лет назад и продолжительность жизни человечества увеличилась на 30 лет.

"Отказываясь от вакцинации, мы подвергаем риску свое здоровье и здоровье своих близких. Сейчас есть специалисты, к которым нужно прислушиваться и следовать той тактике, которая разрабатывается в борьбе с коронавирусной инфекцией", — считает Оксана Маркова.