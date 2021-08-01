В Тюменской области в районах с высоким охватом вакцинацией заболеваемость COVID-19 в разы ниже

департамента здравоохранения Тюменской области департамента здравоохранения Тюменской области

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Заболеваемость коронавирусом в десятки раз ниже на территориях юга Тюменской области, где отмечается наибольший охват населения вакцинацией. Среди таких территорий — Нижнетавдинский и Ялуторовский районы. Об этом рассказала в эфире телеканала "Тюменское время" главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Тюменской области Оксана Маркова.

На вопрос о том, как добиться больших показателей по вакцинации в других муниципальных образованиях региона, эксперт ответила, что дело в подходе к работе с населением.

"Менталитет в разных территориях разный, и здесь подходы к работе по вопросам вакцинации должен вестись с учетом этих особенностей", — отметила Оксана Маркова.

Напомним, Нижнетавдинский и Ялуторовский районы перевыполнили план по вакцинации от COVID-19 еще в первой половине августа.