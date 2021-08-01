  • 31 августа 202131.08.2021вторник
  • USD73,5744
    EUR86,8104
  • В Тюмени 10..12 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области в районах с высоким охватом вакцинацией заболеваемость COVID-19 в разы ниже

Общество, 16:13 31 августа 2021

департамента здравоохранения Тюменской области

Далее в сюжете В Тобольском районе людей 65+ привозит на прививку социальное такси

Заболеваемость коронавирусом в десятки раз ниже на территориях юга Тюменской области, где отмечается наибольший охват населения вакцинацией. Среди таких территорий — Нижнетавдинский и Ялуторовский районы. Об этом рассказала в эфире телеканала "Тюменское время" главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Тюменской области Оксана Маркова.

На вопрос о том, как добиться больших показателей по вакцинации в других муниципальных образованиях региона, эксперт ответила, что дело в подходе к работе с населением.

"Менталитет в разных территориях разный, и здесь подходы к работе по вопросам вакцинации должен вестись с учетом этих особенностей", — отметила Оксана Маркова.

Напомним, Нижнетавдинский и Ялуторовский районы перевыполнили план по вакцинации от COVID-19 еще в первой половине августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:41 31.08.2021Студенческую медиаэкспедицию и семейный квиз проведут тюменцы для всей страны
17:30 31.08.2021Тюменские семьи сдадут нормы ГТО и поучаствуют в "Веселых стартах"
17:10 31.08.2021Марафон "Поющий город" пройдет в Тюмени и Тобольске
16:59 31.08.2021В Тюмени отремонтировали дороги и тротуары к четырем больницам по нацпроекту