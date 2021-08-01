В Нижнетавдинском районе сформирован коллективный иммунитет от COVID-19

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

80 процентов жителей Нижнетавдинского района поставили прививки от коронавируса - коллективный иммунитет сформирован. В районе - один из самых низких показателей заболеваемости COVID-19 по области, рассказала терапевт моногоспиталя в Областной больнице №15 в Нижней Тавде Регина Мирюгина.

"По нашим наблюдениям, болеют преимущественно непривитые жители района. Крайне редки случаи заболеваемости среди привитых, но и в этих ситуациях болезнь протекает в неопасной форме. Зачастую госпитализация вовсе не требуется", - сказала она.

Коечный фонд моногоспиталя в Нижней Тавде в последнее время заполнялся лишь наполовину. Принято решение о прекращении работы моногоспиталя ОБ № 15. Медики займутся оказанием помощи пациентам поликлиники, сообщает пресс-служба ОБ № 15.