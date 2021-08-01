В Ишиме спецзнаком "У нас безопасно" отмечены 17 предприятий

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

17 ишимских предприятий получили наклейки "У нас безопасно" к 26 августа. Порог по вакцинации их сотрудников превышает 80 % от общей численности сотрудников, сообщает администрация города.

Социальная акция направлена на информирование граждан о точках общепита, торговых объектах, учреждениях, в которых соблюдаются требования Роспотребнадзора, необходимые для профилактики коронавируса.

В числе учреждений, получивших наклейки в Ишиме - магазины, кафе, салоны красоты, организации, производственные предприятия, учреждения образования.