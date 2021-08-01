Михаил Каган: при массовой вакцинации COVID-19 станет не опаснее сезонного гриппа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мутации коронавируса затрудняют достижение коллективного иммунитета, но не уменьшают значение вакцинации, сказал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган (г. Оренбург) в эфире телеканала "Тюменское время". Он прокомментировал мнение о невозможности достичь коллективного иммунитета из-за штамма "дельта" и пояснил, почему следует делать прививку.

"Первое поколение вакцин было создано к S-белку уханьского штамма, а у дельта - штамма S-белок изменен, частично штамм уходит от иммунитета и может инфицировать вакцинированных. Но задача вакцин сейчас другая: они фактически "переводят" коронавирус в менее опасную инфекцию, в грипп. При гриппе умирает примерно один из двух тысяч инфицированных, при коронавирусе - один-два из ста. При массовой вакцинации коронавирус, видимо, будет вызывать вспышки и, возможно, станет сезонным, потому что климатические факторы будут мешать ему вызывать большие подъемы. Но опасность этих вспышек, я думаю, будет не выше, чем у сезонного гриппа", - сказал Каган.

Эксперт напомнил, что даже при наличии прививки человек может заболеть и быть переносчиком вируса. Однако вакцина защитит от тяжелых последствий болезни.

"Мы сейчас вакцинируемся от смерти", - подытожил врач.

Татьяна Ковалева