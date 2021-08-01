Пожилым разрешили использовать "Спутник Лайт"

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

У граждан России старшего возраста появилось еще одно средство профилактики COVID-19, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет, - отметил он. - Она преимущественно используется для повторной вакцинации. "Спутник Лайт" может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел".

Ситуация с COVID-19, по словам министра, остается напряженной и необходимо следовать двум важным направлениям в борьбе с пандемией: соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и вакцинации с целью профилактики заболевания.

Особенно остро вопрос вакцинации стоит для пожилых людей, у которых риск тяжелого течения заболевания крайне высок.⠀"Мы видим, что в структуре летальных исходов, 85% - это лица старше 60 лет. Риск колоссальный", - подчеркнул глава Минздрава России.