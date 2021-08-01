Тюменскую молодежь информируют о вакцинации с помощью QR-кода

| Фото: скриншот из видео мультицентра "Моя территория" | Фото: скриншот из видео мультицентра "Моя территория"

Наклейки с надписью "При чем тут корова" появились в Тюмени на городских объектах. Их распространила команда мультицентра "Моя территория", сообщает организация.

Пройдя по QR-коду, жители могут узнать о том, как первая вакцина от оспы связана с коровой и как актуальная прививка работает в период пандемии коронавируса.

| Фото: скриншот из видео мультицентра "Моя территория" | Фото: скриншот из видео мультицентра "Моя территория"

"Вакцинация сейчас - тема номер один. В интернете много фейков, поэтому мы с командой решили сообщить информацию, использовав легкий и доступный формат, - пояснила руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина. - Ставить прививку или нет - решать только вам, ведь мы сами отвечаем за свое здоровье. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед тем, как принять решение".