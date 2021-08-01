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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменскую молодежь информируют о вакцинации с помощью QR-кода

Общество, 11:18 20 августа 2021

скриншот из видео мультицентра "Моя территория" | Фото: скриншот из видео мультицентра "Моя территория"

Наклейки с надписью "При чем тут корова" появились в Тюмени на городских объектах. Их распространила команда мультицентра "Моя территория", сообщает организация.

Пройдя по QR-коду, жители могут узнать о том, как первая вакцина от оспы связана с коровой и как актуальная прививка работает в период пандемии коронавируса.

скриншот из видео мультицентра "Моя территория" | Фото: скриншот из видео мультицентра "Моя территория"

"Вакцинация сейчас - тема номер один. В интернете много фейков, поэтому мы с командой решили сообщить информацию, использовав легкий и доступный формат, - пояснила руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина. - Ставить прививку или нет - решать только вам, ведь мы сами отвечаем за свое здоровье. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед тем, как принять решение".

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# вакцинация , мультицентр Моя территория

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