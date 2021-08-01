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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Привитые от коронавируса россияне могут выиграть 100 тысяч рублей

Общество, 14:57 18 августа 2021

ОБ №4 Ишима | Фото: ОБ №4 Ишима

Правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса граждан утвердило правительство России. Выбор победителей будет производиться из тех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения лотереи призов, сообщается на официальном портале органа исполнительной власти.

Лотерея стартует 1 сентября и продлится до 1 декабря 2021 года на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

"Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких", – подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.

За четыре месяца компьютер дважды рандомно определит 1 тыс. победителей, которые получат по 100 тыс. рублей. Итоги лотереи утвердит тиражная комиссия, информация о призе также будет размещена в личном кабинете на портале госуслуг. Подробности здесь.

Розыгрыш пройдет на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы там и в средствах массовой информации. Оператором лотереи выступит акционерное общество "Гознак".

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# вакцинация , деньги , лотерея , розыгрыш

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