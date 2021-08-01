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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Исследование: вакцинация от COVID-19 способна защитить здоровье беременной и малыша

Общество, 16:56 20 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша. Такие данные приводятся в статье группы российских ученых во главе с главным внештатным специалистом по гинекологии Минздрава России, академиком РАН Лейлой Адамян, опубликованной в научном журнале "Проблемы репродукции".

"Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено", - подчеркнуто в статье.

Отмечается, что прививка от COVID-19, напротив, значительно снижает риски для самочувствия будущей мамы и ребенка в условиях пандемии. Это подтверждают выводы ведущих международных профессиональных сообществ, включая Всемирную организацию здравоохранения, RCOG (Королевский колледж акушеров и гинекологов Великобритании), ACOG (Американский колледж акушеров и гинекологов), RANZCOG (Королевский Австралийский и Новозеландский колледж акушеров и гинекологов).

Кроем того, авторами отмечается негативное влияние COVID-19 на течение и исходы беременности. Исследования показали, что у пациенток с COVID-19, которые находились в акушерском отделении ГКБ №15 имени О.М. Филатова Москвы с 1 января 2020 года по 25 апреля 2021 года, выше риск преждевременных родов, появления на свет недоношенных детей или оперативного родоразрешения. Кроме того, дети мам, перенесших инфекцию, чаще других нуждались в интенсивной терапии в условиях отделения реанимации. В исследовании говорится о более высоком показателе перинатальной смертности у пациенток с коронавирусной инфекцией, чем у пациенток без коронавирусной инфекции.

"С учетом имеющихся рисков и на основании имеющихся результатов клинических исследований безопасности и эффективности вакцин против COVID-19, мировые профессиональные сообщества рекомендуют проходить вакцинацию во время беременности", – пишут авторы исследования. Они отдельно отмечают, что доказательств негативного влияния вакцинации против COVID-19 на репродуктивное здоровье женщин и мужчин нет.

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# вакцинация

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