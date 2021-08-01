В Тюменской области пункты вакцинации от COVID-19 отмечены в 2ГИС

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Все пункты, где можно пройти вакцинацию от коронавируса в Тюменской области, отмечены на геосервисе 2ГИС, сообщает Центр управления регионом Тюменской области.

К этому часу на картах Тюмени и других населенных пунктов региона зафиксировано 44 места, где можно поставить прививку от COVID-19, в их числе городские поликлиники, районные больницы, торговые центры.

Чтобы найти пункты, жителям Тюменской области нужно набрать в 2ГИС слово "вакцина" и выбрать предложенную подсказку "вакцинация от COVID-19". Сервис покажет все точки на карте.

"Новая услуга геосервиса пользуется широким спросом. В июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в 3 раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской", — рассказал руководитель Центра управления регионом Тюменской области Роман Рзаев.