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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области пункты вакцинации от COVID-19 отмечены в 2ГИС

Общество, 13:04 23 августа 2021

ИА "Тюменская линия"

Все пункты, где можно пройти вакцинацию от коронавируса в Тюменской области, отмечены на геосервисе 2ГИС, сообщает Центр управления регионом Тюменской области.

К этому часу на картах Тюмени и других населенных пунктов региона зафиксировано 44 места, где можно поставить прививку от COVID-19, в их числе городские поликлиники, районные больницы, торговые центры.

Чтобы найти пункты, жителям Тюменской области нужно набрать в 2ГИС слово "вакцина" и выбрать предложенную подсказку "вакцинация от COVID-19". Сервис покажет все точки на карте.

"Новая услуга геосервиса пользуется широким спросом. В июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в 3 раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской", — рассказал руководитель Центра управления регионом Тюменской области Роман Рзаев.

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# 2ГИС , вакцинация , коронавирус

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