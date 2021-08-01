Серебряные добровольцы консультируют сверстников о важности вакцинации от COVID-19

| Фото: пресс-служба администрации Тобольского района | Фото: пресс-служба администрации Тобольского района

Более 30 звонков ежедневно совершают "серебряные" добровольцы Тюменской области в рамках регионального проекта "Вакцинация. PRO". Они рассказывают сверстникам о важности вакцинации, предупреждают об угрозах COVID-19 и помогают в записи на иммунизацию, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Телефонные консультации начали проводить после предварительного тренинг-обучения у психологов регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Участники освоили навыки ведения диалога и алгоритмы решения проблемных ситуаций, прошли специальный инструктаж, изучили чек-лист опроса.

В ходе разговора добровольцы отвечают на популярные вопросы пожилых людей, доносят информацию и передают данные обо всех желающих вакцинироваться в поликлиники по месту жительства.

"Серебряные" волонтеры выполняют ответственную миссию, на собственном примере показывая, как важно заботиться о своем здоровье и быть социально ответственным. Они охотно делятся знаниями и поддерживают тех, кто в этом нуждается. Мы не остаемся равнодушными и всеми силами стараемся сделать процесс вакцинации наиболее понятным и доступным для всех тюменцев", — сообщают кураторы проекта.

Чтобы узнать подробнее о проекте "Вакцинация. PRO" и участвовать в нем, следует обратиться по телефону: (3452) 51-50-51, отдел по содействию активному долголетию.