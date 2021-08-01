Вакцины от COVID-19 не влияют на ДНК человека, заявили эксперты

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Ни одна из вакцин против COVID-19 не встраивается в ДНК, не взаимодействует и не влияет на нее, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Как пояснили эксперты, вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, которые их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса.

Вакцины против COVID-19 также не влияют на способность иметь детей. Препараты прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено.

Специалисты подчеркивают, что вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. Лучше всего привиться тем препаратом, который есть в доступе. При наличии хронических заболеваний или иных особенностей здоровья, следует проконсультироваться с врачом по выбору вакцины. Если после вакцинации повышается температура, болит голова, допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.

Переболевшим коронавирусом также следует сделать прививку: неизвестно, как долго будет работать естественный иммунитет к вирусу. Вакцины обеспечивают более надежную защиту.

Эксперты по всему миру постоянно изучают, как новые варианты влияют на поведение вируса, включая любое потенциальное влияние на эффективность вакцин от COVID-19. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс, не выявлено. В то же время важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Это помогает снизить вероятность мутации вируса.