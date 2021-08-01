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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области более 77% учителей вакцинировались против COVID-19

Общество, 13:49 26 августа 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Вакцинацию от коронавируса прошли 77 % работников образовательных организаций, это 31 тыс. человек, из них 15 тыс. – работники школ. Об этом сказал губернатор Александр Моор на пленарном заседании регионального августовского профессионально-общественного форума педагогов "Призвание 2021", который прошел в тюменском ДК "Нефтяник".

Он отметил, что новый учебный год в Тюменской области начнется в традиционном очном формате. Дальнейший ход учебного процесса во многом зависит от предельно серьезного отношения к вакцинации от COVID-19, санитарным и режимным требованиям.

"Огромное спасибо всем работникам системы образования, кто с пониманием и подлинной ответственностью отнесся к вакцинации, чтобы сделать предстоящий учебный год более безопасным и комфортным. Сегодня вакцинация стала неотъемлемой частью личного честного отношения учителя и воспитателя к своему профессиональному долгу", – обратился к участникам форума Александр Моор.

Ожидается, что к 1 сентября вакцинацией будет охвачено 86% работников образовательных организаций, в том числе 90% работников школ.

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# Александр Моор , вакцинация , пандемия , педагоги

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