В Тюменской области 174 тысячи жителей сделали прививку от COVID-19 в вакциномобилях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 174 тыс. 577 человек из 6 тыс. 834 коллективов сделали прививку от коронавирусной инфекции в мобильных комплексах с начала прививочной кампании. Такие данные на 26 августа приводит корреспонденту "Тюменской линии" региональный оперштаб.

На сегодня в области развернуто более 40 мобильных прививочных пунктов с возможностью вакцинации 1 тыс. 760 человек в день. "Данные пункты пользуются популярностью среди жителей региона", - отметили эксперты.

Добавим, узнать ближайшее место пункта вакцинации теперь можно в 2ГИС.

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

45 организаций Тюменской области получили специальный знак "У нас безопасно". Это значит, что в коллективе более 60 - 80% сотрудников имеют прививку от ковида.

"От коронавируса вакцинация проводится только взрослого населения. Чаще всего вакцинируются Спутником V. Новые партии вакцины поступают регулярно, практически еженедельно", - добавили в оперштабе.

Напомним, в Тюменской области для достижения коллективного иммунитета планируется привить более 700 тыс. человек. На 26 августа привито 555 тыс. 987 жителей, из них 492 тыс. 420 получили оба компонента вакцины.

Анжела Лебедева