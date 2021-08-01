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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

QR-код о вакцинации от COVID-19 будет действовать год

Общество, 19:20 24 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Граждане, которые привились от COVID-19, получают QR-код после прохождения второго этапа вакцинации. Если введена однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", то сразу после прививки. Действует QR-код один год, но при ухудшении эпидситуации этот срок может быть сокращен до шести месяцев, сообщает Минздрав России.

Также QR-код направляют тем, кто переболел коронавиурсом. Действует он шесть месяцев с даты выздоровления. Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действителен 72 часа. Доступен он на едином портале государственных услуг в личном кабинете гражданина.

Специалисты напоминают, что прививка не дает положительного результата ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Кроме того, она не вызывает само заболевание.

"Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ. Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить окружающих и себя, даже после вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры", - напомнили специалисты.

Ранее Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что эксперты разрешили применение вакцины "Спутник Лайт" для пациентов старше 60 лет. Она рекомендована для повторной вакцинации. Кроме того, сделать прививку этим препаратом могут уже перенесшие заболевания. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины.

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# вакцинация , коронавирус

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