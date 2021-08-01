Вакцинация детей от COVID-19 поможет взять пандемию под контроль, уверен Михаил Каган

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакцинация детей от COVID-19 также важна, как и вакцинация взрослых. Она поможет сформировать коллективный иммунитет у населения страны и противостоять коронавирусу.

Такое мнение в эфире телеканала "Тюменское время" высказал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

"Дети в России составляют примерно 22 процента населения. Если мы их совсем не вакцинируем, то будет сложнее взять пандемию под контроль, потому что это существенная группа людей. Более того, они реже соблюдают меры предосторожности в силу того, что более подвижны и общительны. Поэтому дети распространяют вирус не меньше взрослых, а может даже и чаще. Считаю тут не надо ничего нового изобретать, а последовать примеру других стран, где уже идет вакцинация детей старше 12 лет", - сказал он.

Михаил Каган отметил, что несмотря на невысокую заболеваемость, коронавирус может быть опасен и для детей. В качестве примера он привел США, где за первый год пандемии от COVID-19 погибло 400 несовершеннолетних. Это конечно несопоставимо со смертностью среди взрослых, но все же немало. Еще у трех тысяч детей возникло опасное осложнение – так называемый мультисистемный воспалительный синдром.

"Мы знаем, что дельта-штамм поражает детей уже чаще. Почему дети более устойчивы к вирусу? Потому что у них меньше рецепторов АПФ-2, через которые он входит в клетку. Но так как у штамма дельта более легкий вход в клетку, он нуждается в меньшем количестве рецепторов для того, чтобы инфицировать. Поэтому дети заболевают чаще. А ведь мы не уверены в том, что эволюция вируса остановится", - добавил он.

Начальник педиатрической службы ОКБ № 1 Наталья Горохова добавила, что в настоящее время в России вакцина детям не противопоказана согласно инструкции. Но ведутся испытания у детей старше 12 лет.

"Сложность испытания вакцины на детях заключается именно в юридических аспектах. Поэтому как только она будет испытана, родители должны взять это за основу и привить их. Дети болели и болеют ковидом, но в более легкой степени. Но что еще более страшно – они бывают носителями вируса без симптомов", - подчеркнула Наталья Горохова.

Отметим, в России продолжаются клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Они ведутся совместно с Центром им. Гамалеи. Вакцинировать подростков, участвующих в исследовании, планируют уже известным препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. Исследование продлится год. В течение всего этого периода дети будут под постоянным наблюдением врачей.

Любовь Голышева