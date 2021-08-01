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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Больница в Нижней Тавде приступает к работе по основному профилю

Общество, 15:33 30 августа 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Больница в Нижней Тавде приступает к работе по основному профилю. Ранее коечный фонд был задействован для моногоспиталя. В районе сформирован коллективный иммунитет от COVID-19 – более 80% жителей вакцинировались от коронавирусной инфекции.

Напомним, Нижнетавдинский район - лидер по вакцинации в Тюменской области. С первых дней прививочной кампании проводили подворовые обходы жителей, вели разъяснительную работу на предприятиях. На начало августа в этом районе были поселения, где все граждане поставили прививку от COVID-19. Специальные бригады медиков доставили вакцину и в труднодоступные территории – местное Заболотье, рассказал ранее глава района Валерий Борисов.

"Жители района понимают, что надо вакцинироваться. У нас люди идут сами. Даже в Заболотье, куда можно добраться только на танкете или самолетом, мы вместе с Авиалесохраной заехали и вакцинировали людей. Всем миром занимаемся этим делом. У нас есть трудовые коллективы, в которых 100% привились", - уточнил он.

По данным регионального департамента здравоохранения, планов по закрытию моногоспиталей при других больницах нет.

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# коронавирус , Нижнетавдинский район

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