Врач-кардиолог: прививка от COVID-19 не вызывает тромбоз

| Фото: администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Российские вакцины, призванные защитить от новой коронавирусной инфекции, не могут вызвать тромбоз, рассказала в эфире телеканала "Тюменское время" врач-кардиолог, заведующая приемным отделением Тюменского кардиоцентра Анастасия Такканд.

"Прививка тромбоз точно не вызовет. А вот сам коронавирус в 90 процентов случаев вызывает тромботические осложнения. Минимизировать и избежать их можно только соблюдая рекомендации врача после выздоровления", - рассказала она.

Анастасия Такканд отметила, что тромбоз при самой болезни – тяжелое осложнение. Проявляется он в виде инфарктов, инсультов, тромбозов нижних конечностей, внутренних органов, причем все чаще у молодых людей.

"Если раньше для нас женщина 40 лет с такими патологиями была редкостью, то сейчас мы их видим с завидной регулярностью. И такая закономерность – осложнения возникают через 3-6 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции. Поэтому важно после выздоровления полностью пропить курс препаратов, который назначает врач", - подчеркнула специалист.

Она добавила, что вакцинация, если нет серьезных к ней противопоказаний, очень важна и необходима.

Отметим, в Тюменской области от коронавируса привились почти 556 тыс. человек, полный курс прошли более 492 тыс. жителей региона.

Любовь Голышева