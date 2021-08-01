Тюменский врач назвал три этапа по восстановлению после COVID-19

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три этапа выздоровления, на которые нужно обратить внимание переболевшим ковидом, назвал врач, основатель тюменской клиники персонализированной медицины "NEXIMA" Геворк Мелконян и дал несколько конкретных рекомендаций.

Среди составляющих эффективной реабилитации - медикаментозный этап, физическая активность и правильное питание. Коронавирус, по его словам, запускает ряд патологических реакций организма. Поэтому, самое главное на первом этапе выздоровления – восстановить весь его функционал. Это можно сделать несколькими способами, один из них - медикаментозный. Когда врач, после того, как пациент сдаст анализы, назначает препараты, витамины и минералы для реабилитации.

Второй этап реабилитации – физическая активность. "Лечебно-профилактическую физкультуру необходимо проводить полноценно. Не бегите в спортзал, - предупреждает Геворк Мелконян. - Очень часто после коронавируса бывает перикардит (воспаление околосердечной сумки, наружной оболочки сердца - перикарда) чаще инфекционного, ревматического или постинфарктного характера. Поэтому, вначале медленная ходьба, потом быстрая, затем скандинавская. И если вы правильно займетесь скандинавской ходьбой, то нагрузка на все группы мышц будет равна 90%".

Третья составляющая эффективной реабилитации – правильное питание.

"Самое простое, что можно сделать после болезни - это убрать из рациона на месяц продукты, в которых содержится глютен, сахароза, молочные продукты, - советует Геворк Мелконян. - Это сразу резко снизит нагрузку на организм. Более сложный вариант - прибавить к этому списку еще пасленовые и пектиновые. Тогда ваш организм получит полноценный отдых! Можно есть гречку, мясо, рыбу, овощи, просо, зелень".