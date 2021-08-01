Нижнетавдинский и Ялуторовский районы перевыполнили план по вакцинации от COVID-19

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В Тюменской области планы по вакцинации от новой коронавирусной инфекции перевыполнили два муниципалитета – это Нижнетавдинский и Ялуторовский районы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

"В Нижнетавдинском районе вакцинировано 9 тысяч 965 человек, что составляет 125,6 процентов от плана. В Ялуторовском районе привиты 5 тысяч 430 человек – это 109,1 процент от плана", - рассказали в оперштабе.

Высокие показатели по числу вакцинированных жителей отмечаются еще в нескольких муниципалитетах. Так, в Уватском районе привиты 7 тысяч 356 человек (91,8% от плана), в Ялуторовске - 15 тысяч 750 человек (91,7% от плана), в Вагайском районе – 6 тысяч 803 человека (90,1% от плана).

Наименьшие показатели отмечаются в Ишимском районе, где прививки поставили 7 тысяч 285 человек (49,7% от плана), в Ишиме - 17 тысяч 714 человек (60,5%) и в Армизонском районе - 2 тысячи 746 человек (63,5% от плана).

В целом в Тюменской области привиты 519 тысяч 492 человека, это 73,9% от плана. При этом полный курс вакцинации прошли 424 тысячи 630 человек.

Любовь Голышева