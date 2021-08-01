Запастись масками и перчатками рекомендовали работникам Дома мебели в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отсутствие запаса масок и перчаток, антисептика на раковинах, разметки на полу и другие нарушения выявили во время проверки магазина "Дом мебели" сотрудники Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области 10 августа.

По словам главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Елены Третьяковой, нужно пополнить запас средств индивидуальной защиты, убрать комнату приема пищи, потому что в ней нет раковины, и нанести на пол разметку для соблюдения социальной дистанции.

Отметим, все покупатели мебельного центра были в правильно надетых масках, кроме двух человек, которые закрыли нос средством индивидуальной защиты при приближении сотрудников полиции. Стражи порядка пояснили, что люди в большинстве с пониманием относятся к сложившейся ситуации и соблюдают профилактические меры.

"Мы всегда посещаем магазины в масках, в сумке всегда есть запасные. Кроме того, всей семьей привились от коронавируса. Есть много знакомых, которые заразились, мы болеть не хотим. Советую всем тюменцам соблюдать меры профилактики инфекции, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни", - подчеркнула тюменка Валентина Спехова, которая пришла в магазин с мужем и внучкой выбрать новую мебель.

Напомним, в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 12 сентября.

Межведомственные профилактические рейды ежедневно проводят сотрудники Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Инна Кондрашкина