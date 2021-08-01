В Тюменской области 280 человек заболели COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

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25 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией подтверждено в Тюменской области за прошедшие сутки. По данным на 10 августа выявлено 280 новых случая болезни, выздоровел 181 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 21 тыс. 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 729 человек.

В Санкт-Петербурге выявили 1 тыс. 811 случаев, в Москве - 1 тыс. 639, в Московской области - 1 тыс. 309.

В Свердловской области заболели 518 человек, в Челябинской области - 363, в Ханты-Мансийском автономном округе - 171, в Ямало-Ненецком автономном округе - 131, в Курганской области - 127.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 491 тыс. 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 166 тыс. 442 летальных исхода, выздоровели 5 млн 788 тыс. 710 человек.