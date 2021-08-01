В Тюмени девять беременных женщин с COVID-19 находятся в реанимации

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

В Тюменском Перинатальном центре девять беременных женщин, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

"По данным на 9 августа всего лечение в Перинатальном центре проходят 105 беременных. Обращаем внимание, что это и пациентки с подтвержденным коронавирусом, и ожидающие результата, и те, у кого коронавирус уже может не определяться, но еще требуется стационарное лечение", - подчеркнули в оперштабе.

Случаев COVID-19 среди новорожденных в регионе не зарегистрировано. Специалисты добавили, что прямой путь передачи инфекции - от матери к плоду во время беременности или родов - не зафиксирован.

Любовь Голышева