  • 10 августа 202110.08.2021вторник
  • USD73,5078
    EUR86,4378
  • В Тюмени 13..15 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени девять беременных женщин с COVID-19 находятся в реанимации

Общество, 13:54 10 августа 2021

Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

В Тюменском Перинатальном центре девять беременных женщин, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

"По данным на 9 августа всего лечение в Перинатальном центре проходят 105 беременных. Обращаем внимание, что это и пациентки с подтвержденным коронавирусом, и ожидающие результата, и те, у кого коронавирус уже может не определяться, но еще требуется стационарное лечение", - подчеркнули в оперштабе.

Случаев COVID-19 среди новорожденных в регионе не зарегистрировано. Специалисты добавили, что прямой путь передачи инфекции - от матери к плоду во время беременности или родов - не зафиксирован.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# беременные женщины , коронавирус , перинатальный центр , реанимация

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:54 10.08.2021В Тюмени девять беременных женщин с COVID-19 находятся в реанимации
13:42 10.08.2021В Тюменской области 280 человек заболели COVID-19
13:30 10.08.2021Команды из Индии, Венесуэлы, Таджикистана, Лаоса и Афганистана впервые примут участие в "Безопасном маршруте" АрМИ
13:09 10.08.2021В Тюмень на АрМИ "Инженерная формула" приедут военные из России, Белоруссии, Египта и Таджикистана